Стивен Сигал приедет на ужин в Новосибирск

В разговоре Сигал поразил ресторатора своим знанием культуры, языка Японии и японской кухни. Оба так увлеклись, что задумались об открытии совместного японского ресторана в Москве. Вскоре они действительно встретились в российской столице, и после этого Иванов анонсировал ужин с Сигалом в одном из своих ресторанов в Новосибирске.