Стивен Сигал приедет на ужин в Новосибирск

Об этом он сообщил в своих соцсетях.
По словам Иванова, он впервые встретился с Сигалом в Арабских Эмиратах, причем опоздал на встречу всего на одну минуту. Но тем не менее, ему все же пришлось извиняться, поскольку Сигал чтит пунктуальность.
В разговоре Сигал поразил ресторатора своим знанием культуры, языка Японии и японской кухни. Оба так увлеклись, что задумались об открытии совместного японского ресторана в Москве. Вскоре они действительно встретились в российской столице, и после этого Иванов анонсировал ужин с Сигалом в одном из своих ресторанов в Новосибирске.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Жерар Депардье ожидается в Новосибирске на открытии своего ресторана.