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Кемеровскую мэрию суд обязал оборудовать места складирования снега

До настоящего времени места для хранения вывозимого снега у администрации нет.

Как сообщает Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, кемеровскую мэрию обязали оборудовать места складирования снега, который вывозят из города.

Прокурор подал иск после проверки, в которой обнаружилось несоблюдение требований законодательства. Так, места слкдаирования отходов от зимней уборки администрация до сих пор не определила, не обустроила и не установила срок строительства площадок для снега.

Представитель городской администрации возражала против удовлетворения исковых требований. Однако с учётом всех обстоятельств суд решил, что нарушения свидетельствуют о бездействии городской администрации, и частично удовлетворил требования прокуратуры.

До 1 ноября 2024 года мэрия должна будет обустроить места, куда свозят снег со всего города, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.