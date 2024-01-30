Кемеровскую мэрию суд обязал оборудовать места складирования снега

Как сообщает Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, кемеровскую мэрию обязали оборудовать места складирования снега, который вывозят из города.
Прокурор подал иск после проверки, в которой обнаружилось несоблюдение требований законодательства. Так, места слкдаирования отходов от зимней уборки администрация до сих пор не определила, не обустроила и не установила срок строительства площадок для снега.
Представитель городской администрации возражала против удовлетворения исковых требований. Однако с учётом всех обстоятельств суд решил, что нарушения свидетельствуют о бездействии городской администрации, и частично удовлетворил требования прокуратуры.
До 1 ноября 2024 года мэрия должна будет обустроить места, куда свозят снег со всего города, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.