Магнитная буря 30 января 2024 года: внезапная вспышка М6.83 испортит обстановку в магнитном поле в конце января

С 18 и до 21 часа вечера по московскому времени ожидается пик геомагнитных атак с силой геоударов в 4 балла, что характерно для слабой магнитной бури. После 21:00 сила колебаний стихнет до 3 баллов, но специалисты не исключают, что в ночь на 31 января возможны геомагнитный атаки силой до 5 баллов.