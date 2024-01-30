Магнитная буря 30 января 2024 года: внезапная вспышка М6.83 испортит обстановку в магнитном поле в конце января

Однако произошедшая 29 января новая вспышка на Солнце М6.83 спутала все прогнозы — в ближайшие сутки ожидается усиление геомагнитных атак до красных показателей.
Утром и днем 30 января обстановка в магнитном поле Земли еще будет оставаться спокойной, сила колебаний будет минимальной — 1−2 балла, что характерно для спокойной обстановки.
После 15:00 сила геоударов вырастет до 3-м баллов, что характерно для возмущенного магнитного поля.
С 18 и до 21 часа вечера по московскому времени ожидается пик геомагнитных атак с силой геоударов в 4 балла, что характерно для слабой магнитной бури. После 21:00 сила колебаний стихнет до 3 баллов, но специалисты не исключают, что в ночь на 31 января возможны геомагнитный атаки силой до 5 баллов.
В дни геомагнитных атак и накануне них метеочувствительным людям советуют соблюдать рекомендации, которые помогут свести до минимума негативное влияние магнитных бурь:
- Снизить физическую и умственную нагрузку, не нервничать, не принимать опрометчивых решений.
- Не следует планировать грандиозные поездки и по возможности не садиться за руль.
- Нужно иметь доступ к медицинской помощи ― на тот случай, если станет плохо.
- Не следует волноваться и ссориться ― стресс негативно влияет на здоровье, вызывает скачки давления и головные боли.
- Отказаться от тяжелой, жирной и жареной пищи, перенасыщенной холестерином, не есть слишком соленое и острое.
- Регулярные проветривания помещений и прогулки на свежем воздухе помогут улучшить состояние.