«Большое горе»: мать 22-летнего помощника мэра Бердска умерла вслед за ним

В Бердске 29 января простились с 22-летним ведущим экспертом пресс-центра администрации Кириллом Слепаковым и его матерью Инной. Женщина не смогла пережить смерть своего сына. Их похоронили вместе. Об этом Сиб.фм сообщили коллеги помощника мэра.
Родная сестра Кирилла сообщила нам, что парень умер из-за внезапной остановки сердца.
«Кирилл ковырялся в машине в гараже, у него остановилось сердце. Вот как он ковырялся в проводах, так и остался…», — сказала Юлия.
Его мама трудилась в бердском отделении ЗАГСа и умерла вслед за ним.
«Большое горе. Инна не смогла пережить смерть сына и умерла», — сообщила коллега Кирилла.
Церемония прощания с матерью и сыном состоялась 29 января в спортивной школе на улице Линейной. На похороны пришли около 200 человек, в том числе и мэр города Роман Бурдин, отменив своё аппаратное совещание.
«Очень жаль прощаться с такими людьми. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Кирилла», — писал градоначальник на своей странице.
Мэр добавил, что Кирилл сопровождал его на многих мероприятиях, помогал вести страницу в ВК, а коллеги добавили, что парень был с чувством юмора, всегда приходил на помощь и был трудолюбив.