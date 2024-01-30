Приморских детей обезопасят от некачественных компьютерных игр



Игры для несовершеннолетних, в том числе компьютерные, предложили стандартизировать, чтобы они не наносили урон здоровью и психике детей и подростков. В таких товарах не должно быть изображения или описания сексуального насилия, нецензурной брани, информации порнографического характера, сцен, вызывающих страх и побуждающих к жестокости. Эти и другие требования содержит ГОСТ, разработанный Роскачеством, пишет «Парламентская газета».



Первый в России стандарт на игры, игрушки и игровые сооружения ведомство собирается представить на общественное обсуждение в конце января. Применять его производители смогут на добровольной основе. Обязательным ГОСТ будет только для тех, кто захочет участвовать в госзакупках для детских садов.



Требования к продукции будут разниться в зависимости от возраста ребенка, для которого она предназначена.



«Это даст родителям уверенность в качестве приобретаемых игрушек и обеспечит дополнительный уровень защиты ребёнка», — сказала первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.