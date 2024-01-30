Краевые власти объединяют два градостроительных института

Учредитель ИРГП — краевое минимущество распорядилось присоединить институт к другому учреждению — ГБУ «Институт территориального планирования» (ИТП). В сообщении говорится, что после завершения реорганизации ИТП продолжит свою деятельность, а ИРГП — прекратит.



Напомним, «Институт территориального планирования» в 2023 году был муниципальным учреждением Перми и по просьбе краевых властей был передан городской думой в региональную собственность. Краевые власти планировали объединить «Институт территориального планирования» и свой «Институт регионального и городского планирования» в единый центр компетенций, который будет разрабатывать градостроительные документы и концепции по преобразованию и развитию территорий.