Хабаровчане просят изменить график движения поездов на проспекте 60-летия Октября

Сегодня в Хабаровске на заседании общественного совета Железнодорожного района вновь обсудили вопрос об изменении графика движения поездов, создающих пробки в часы пик на проспекте 60-летия Октября. Проблема существует с конца прошлого года, однако до сих пор остается неразрешенной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации председателя общественного совета Железнодорожного района Максима Траханова, не все автомобилисты успевают воспользоваться «окном» в графике — поезда, пересекающие проспект 60-летия Октября, не преграждают путь автомобилистам всего с 07:00 до 08:00 и с 17:00 до 18:00.
— Нужно попросить РЖД пересмотреть регламент движения поездов, чтобы добавить хотя бы по 30 минут «свободного окна». Люди выезжают с работы в центре города в 18 часов, а в это время возобновляется движение составов, и люди вынуждены по 20−30 минут тратить на ожидание, — сказал Максим Траханов.
— Мы попросили комитет по управлению Железнодорожным районом Хабаровска обратиться в РЖД с просьбой об изменении графика движения поездов, но официального ответа пока не получили. Если график изменить невозможно по каким-то причинам, то нужно хотя бы установить информационные табло о том, что переезд закрыт, такая практика уже есть. Расположить их примерно в километре до пересечения с железнодорожной веткой, чтобы люди могли находить пути объезда. Это не такие большие затраты, — добавил Максим Траханов.
Также он сказал, что лучше если бы «свободные окна» были с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, тогда не придется менять разметку на дорогах и режим работы светофоров с примыкающих улиц.