Хабаровчане просят изменить график движения поездов на проспекте 60-летия Октября

— Мы попросили комитет по управлению Железнодорожным районом Хабаровска обратиться в РЖД с просьбой об изменении графика движения поездов, но официального ответа пока не получили. Если график изменить невозможно по каким-то причинам, то нужно хотя бы установить информационные табло о том, что переезд закрыт, такая практика уже есть. Расположить их примерно в километре до пересечения с железнодорожной веткой, чтобы люди могли находить пути объезда. Это не такие большие затраты, — добавил Максим Траханов.