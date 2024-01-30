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Хабаровчане просят изменить график движения поездов на проспекте 60-летия Октября

Железнодорожные составы блокируют автомобильное движение в часы пик.
Источник: ДВЖД

Сегодня в Хабаровске на заседании общественного совета Железнодорожного района вновь обсудили вопрос об изменении графика движения поездов, создающих пробки в часы пик на проспекте 60-летия Октября. Проблема существует с конца прошлого года, однако до сих пор остается неразрешенной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По информации председателя общественного совета Железнодорожного района Максима Траханова, не все автомобилисты успевают воспользоваться «окном» в графике — поезда, пересекающие проспект 60-летия Октября, не преграждают путь автомобилистам всего с 07:00 до 08:00 и с 17:00 до 18:00.

 — Нужно попросить РЖД пересмотреть регламент движения поездов, чтобы добавить хотя бы по 30 минут «свободного окна». Люди выезжают с работы в центре города в 18 часов, а в это время возобновляется движение составов, и люди вынуждены по 20−30 минут тратить на ожидание, — сказал Максим Траханов.

Ситуацию также усугубляют «короткий» светофор и дорожная разметка на выезде с улиц Аэродромная и Машинистов на сам проспект. Дело в том, что машины, поворачивающие направо, в центр, блокируют выезд тем, кто намерен двигаться налево в сторону Южного микрорайона. Таким образом, спешащие водители либо стоят в ожидании, либо нарушают правила, пересекая сплошную линию. Члены общественного совета намерены обратиться в ГИБДД с вопросом о пересмотре дорожной разметки и работе светофора, который разрешает поворот на одну из главных дорожных артерий Хабаровска.

 — Мы попросили комитет по управлению Железнодорожным районом Хабаровска обратиться в РЖД с просьбой об изменении графика движения поездов, но официального ответа пока не получили. Если график изменить невозможно по каким-то причинам, то нужно хотя бы установить информационные табло о том, что переезд закрыт, такая практика уже есть. Расположить их примерно в километре до пересечения с железнодорожной веткой, чтобы люди могли находить пути объезда. Это не такие большие затраты, — добавил Максим Траханов.

Также он сказал, что лучше если бы «свободные окна» были с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, тогда не придется менять разметку на дорогах и режим работы светофоров с примыкающих улиц.