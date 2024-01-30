В Москве и области ожидается наибольшая убыль населения среди регионов к 2046 году

Согласно прогнозу Росстата, в период с 2024 года по 2045 год включительно в Москве естественная убыль населения суммарно составит 696 тыс. человек или 31,6 тыс. в среднем за год, в Подмосковье — 610,2 тыс. человек или 27,7 тыс. в среднем за год. На третьем месте — Ростовская область, где суммарная убыль оценивается в 523,2 тыс. человек или 23,8 тыс. в среднем за год.