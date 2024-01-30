В ближайшие шесть лет в Кузбасс вложат около 1 трлн рублей

Как сообщает ТАСС, до 2030 года в Кузбасс вложат около 1 трлн рублей. Однако из-за большого количества запланированных проектов часть из них реализуют до 2036 года.
«Мы направили все планы о продлении программы социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года в Министерство экономического развития РФ. Мы разработали очень много проектов, поэтому было принято решение часть из них реализовать до 2030 года, а оставшиеся — до 2036 года», — цитируют журналисты слова губернатора Кузбасса.
Программу соцэконом развития региона примут в ближайшее время. Её же, только до 2024 года, утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2021 году. Нынешняя программа включает в себя рост уровня жизни, снятие инфраструктурных ограничений и повышение качества медицинской помощи. Также в документе обозначено строительство Северо-Западного обхода Кемерова и развитие Шерегеша.
В основу программы развития до 2030 года лягут результаты научно-практической конференции, которая прошла в ноябре прошлого года.