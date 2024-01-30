В ближайшие шесть лет в Кузбасс вложат около 1 трлн рублей

«Мы направили все планы о продлении программы социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года в Министерство экономического развития РФ. Мы разработали очень много проектов, поэтому было принято решение часть из них реализовать до 2030 года, а оставшиеся — до 2036 года», — цитируют журналисты слова губернатора Кузбасса.