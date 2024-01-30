В Хабаровском крае восстановят заброшенный детский лагерь

Решение о возрождении детского лагеря принял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки в 2020 году. Тогда глава региона отметил, что центр, расположенный на берегу моря, не должен простаивать и место нужно использовать для отдыха детей. Как рассказала директор центра Марина Пягай, раньше лагерь работал круглогодично. За это время организовывали восемь смен, параллельно проводили множество молодежных мероприятий — фестивали, конкурсы, слеты рабочей и служащей молодежи. Участники мероприятий и смен проживали в двухэтажном корпусе. На первом этаже размещалась столовая, тренажерный и спортивный зал. На втором: актовый зал, медицинский пункт, а также спальные комнаты.



Прервать деятельность пришлось 1 января 2020 года из-за заключения Ростехнадзора о ветхости строения. История здания насчитывает полувековую историю, и за это время перекрытия между этажами и кровля крыши износились и нуждались в полной замене.



После всех ремонтных работ, которые запланированы на 2024 год, лагерь вновь сможет принимать ребят. Первое мероприятие уже запланировано: в обновленном здании пройдет военно-патриотическая смена «Авангард — военно-морской флот».