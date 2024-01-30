Михалков заявил, что Пугачева в случае возвращения в РФ уже не вернет свой статус

«А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причем это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время, и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю. Я готов с ней работать. Я готов работать с людьми, которых я пониманию и уважаю. Мой брат тоже во многом изменил точку зрения [по сравнению] с той, которая была у него 20 или 30 лет назад. Я не могу работать без уважения к человеку», — сказал Михалков.