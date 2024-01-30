Туман, гололедица и до +8°С ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Во вторник в Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня в стране будет облачно с прояснениями и в основном без осадков. В утренние часы местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до отметки 0…+6°С, по юго-западу республики воздух прогреется до +8°С.
Из-за гололедицы на дорогах республики синоптики объявили на вторник желтый уровень опасности.
В связи с этим в МЧС предупреждают, возможно затруднение в движении транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП и риска травматизма среди населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Гомеле и Могилеве дневная температура воздуха сегодня составит +1…+3°C. В этих городах во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
В Витебске схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, 0…+2°C, ветер юго-западный 3−8 м/с.
В Гродно и Бресте во вторник немного теплее — от +3°C до +5°C и от +6°C до +8°C соответственно. В областных центрах во вторник также облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с.