Личинки вредителя из Таиланда впервые попали в Иркутск в перце чили

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, специалисты отобрали образцы продукции для исследования в лаборатории, и оказалось, что в перце нашли живые личинки восточной фруктовой мухи. Этот вид карантинного вредного организма нашли на территории Приангарья впервые. Всего эксперты насчитали в партии четыре таких личинки.