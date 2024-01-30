Личинки вредителя из Таиланда впервые попали в Иркутск в перце чили

Накануне сотрудники Россельхознадзоора совместно с таможенниками проконтролировали ввоз коммерческой партии фруктов и овощей из Таиланда в аэропорту Иркутска. Общий вес груза составил более 460 килограммов, и среди других плодов было 5 килограммов перца чили, который оказался «с сюрпризом».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, специалисты отобрали образцы продукции для исследования в лаборатории, и оказалось, что в перце нашли живые личинки восточной фруктовой мухи. Этот вид карантинного вредного организма нашли на территории Приангарья впервые. Всего эксперты насчитали в партии четыре таких личинки.
В итоге вся партия перца чили, привезённая из Таиланда, была уничтожена посредством сжигания. Собственнику продукции вынесли предостережение.