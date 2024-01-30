В Челябинске запустили новый автобусный маршрут

При этом к работе на маршруте допустят автобусы, которые соответствуют ряду требований. Одно из них касается года выпуска — подвижной состав должен быть произведен в 2023 году. Кроме того, в салоне должно быть 26 пассажирских мест и низкий пол. Обязательно также наличие кондиционеров и валидаторов (для безналичной оплаты проезда).