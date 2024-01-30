В Челябинске запустили новый автобусный маршрут

Новый маршрут получил номер 5. По данным телеграм-канала Челябинский общественный транспорт, автобус начинает путь от улицы Весенняя (поселок АМЗ), затем проезжает по улицам Трактовая, Кузнецова, Блюхера, Воровского, Доватора, Дзержинского, Гагарина, Копейское шоссе, Трубников, Энергетиков, Машиностроителей, Копейское шоссе.
В настоящее время на линии уже работает четыре автобуса. В феврале к ним планируют добавить еще 15 машин среднего класса. Временной интервал между ними будет составлять от 8 до 15 минут.
При этом к работе на маршруте допустят автобусы, которые соответствуют ряду требований. Одно из них касается года выпуска — подвижной состав должен быть произведен в 2023 году. Кроме того, в салоне должно быть 26 пассажирских мест и низкий пол. Обязательно также наличие кондиционеров и валидаторов (для безналичной оплаты проезда).