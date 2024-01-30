В Кемерове арестовали студента-мигранта, сбившего 4 человек на остановке

По данным полиции Кузбасса, в Кемерове арестовали 20-летнего иностранца, студента одного из вузов, который 25 января сбил четырёх человек на остановке общественного транспорта. Видео по ссылке.
Известно, что днём студент на «Ниссане» въехал в остановку и травмировал двухлетнего ребёнка и трёх женщин в возрасте 24, 43 и 65 лет. Мама ребёнка обратилась за помощью только спустя пару часов. Предварительно, мужчина не справился с управлением.
Известно, что водитель имеет стаж 1 год и 5 месяцев, однако у него не было полиса автострахования, а также в течение прошлого года его пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Штрафами его наказывали за проезд стоп-линии на запрещающий сигнал, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие полиса ОСАГО, непредоставление преимущества пешеходам и оставление места ДТП.
Пока мигранту назначили новые штрафы и пять суток административного ареста. Также из-за систематических нарушений и их опасности, пренебрежительного отношения к российскому законодательству ему могут сократить срок пребывания в РФ и не разрешать потом въезд в Россию.