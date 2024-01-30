В Кемерове арестовали студента-мигранта, сбившего 4 человек на остановке

Известно, что водитель имеет стаж 1 год и 5 месяцев, однако у него не было полиса автострахования, а также в течение прошлого года его пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Штрафами его наказывали за проезд стоп-линии на запрещающий сигнал, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие полиса ОСАГО, непредоставление преимущества пешеходам и оставление места ДТП.