Рынок зоотоваров в Хабаровске переживает кризис из-за санкций

«Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили». Эту цитату из повести Антуана де Сент-Экзюпери традиционно приводят, когда хотят подчеркнуть необходимость ответственного отношения человека к питомцу. Действительно, делая осознанный выбор и обретая четвероногого компаньона мы не только обретаем друга, но и принимаем на себя некоторые обязательства.
В современном обществе к владельцам домашних питомцев предъявляются весьма серьезные требования. Если всего полвека назад домашних животных кормили отходами, а в качестве спального места предлагали коврик у входной двери, то теперь индустрия зоотоваров ежегодно зарабатывает миллиарды.
Лежанки и домики, когтеточки и пуходерки, разнообразные игрушки, миски, лотки, шампуни и уходовые средства, одежда и обувь… «Приданое» иной собачки или кошечки может требовать отдельного шкафа, а стоимостью этот шкаф превосходить. Разумеется, каждый сам принимает решение о том, что необходимо для ухода за любимцем. Но, все же, есть то, без чего не проживает даже самый неприхотливый зверь, а именно — еда.
Окончательно покинула регион обширная линейка кормов компании Purina, входящей в холдинг Nestle — Cat Chow, Dog Chow и Darling. Однако, еще можно увидеть марку One, и более премиумный ProPlan. Старый конкурент Purina холдинг Mars также практически полностью из нашей страны свои бюджетные бренды — Pedigree, Chappi, Cesar, Kitekat, оставив премиум-линейку Royal Canin. При этом, цена на премиум-корма этих производителей выросла за полтора года более чем на 20%. Если в апреле 2022 года за 400 граммов сухого корма Royal Canin для кошек просили в среднем 365 рублей, то в январе 2024 такая же пачка обойдется в 470.
Не случилось и прорыва продукции от отечественного производителя. Не смогли привлечь четвероногих критиков «Наша марка» и «Зоогурман». Соотношение цены и качества называют в качестве причины отказа при покупке марки Sirius от «ЛинКорм» и Winner от «Мираторг». Местные производители, к сожалению, не имеют достаточных мощностей для того, чтобы обеспечивать хотя бы узнаваемость своего бренда.
А теперь посмотрим, кто пришел на освободившееся место. В бюджетном сегменте лидирует корм Felix от Purina. Производится он в России и преимущественно из отечественного сырья, так что санкционные запреты его не коснулись. По той же причине от Mars нам остались Sheba и конечно Whiskas, название которого стало нарицательным для всех сухих кормов.
В формате премиум-класса гигантов зоопитания потеснил чешский корм бренда Brit, немецкие Mr.Buffalo и Happy Dog и отечественный Brooksfield. В форматах супер-премиум и холистик отлично зарекомендовал себя бельгийский Grandorf, американский Hill’s, и отечественные «Деревенские лакомства».
И, напоследок, хотелось бы упомянуть о новичках, активно штурмующих пространство зоомаркетов. Это азиатские корма для кошек и собак производства Японии и Южной Кореи. Специалисты отмечают, что они имеют весьма качественный состав, но при этом весьма приличную стоимость. Так за пакетик влажного корма для кошек, объемов в 85 граммов придется отдать от 150 до 200 рублей.
Что же делать, если привычный корм любимца исчез с полки? Специалисты рекомендуют при изменении режима питания проконсультироваться со специалистом. А делая выбор в пользу того или иного корма обращать внимание не только на цену, но и на состав продукта.