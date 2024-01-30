Рынок зоотоваров в Хабаровске переживает кризис из-за санкций

Окончательно покинула регион обширная линейка кормов компании Purina, входящей в холдинг Nestle — Cat Chow, Dog Chow и Darling. Однако, еще можно увидеть марку One, и более премиумный ProPlan. Старый конкурент Purina холдинг Mars также практически полностью из нашей страны свои бюджетные бренды — Pedigree, Chappi, Cesar, Kitekat, оставив премиум-линейку Royal Canin. При этом, цена на премиум-корма этих производителей выросла за полтора года более чем на 20%. Если в апреле 2022 года за 400 граммов сухого корма Royal Canin для кошек просили в среднем 365 рублей, то в январе 2024 такая же пачка обойдется в 470.