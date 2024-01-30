Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Туман, ветер и осадки. Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня по всей стране будет туманно, ветрено и сыро, температура будет колебаться от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Узгидромет.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 65% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Podrobno.uz

По Узбекистану переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — 0−5 градусов тепла, по северу — 0−5 градусов мороза.

По предгорным и горным районам республики переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — 0−5 градусов мороза.

30—31 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.

Ташкент

В столице — переменная облачность, возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер западный 5−10 м/с. Температура — 3−5 градусов тепла.