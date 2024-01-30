Туман, ветер и осадки. Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня по всей стране будет туманно, ветрено и сыро, температура будет колебаться от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Узгидромет.