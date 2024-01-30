Туман, ветер и осадки. Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

По Узбекистану переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — 0−5 градусов тепла, по северу — 0−5 градусов мороза.
По предгорным и горным районам республики переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — 0−5 градусов мороза.
Ташкент
В столице — переменная облачность, возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер западный 5−10 м/с. Температура — 3−5 градусов тепла.