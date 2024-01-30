В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности до 1 февраля

Лавиноопасность здесь прогнозируется экстренными службами до 1 февраля включительно. В связи с этим жителям и гостям южных регионов рекомендуется соблюдать меры безопасности. В том числе — не отправляться в горы во время снегопада и ухудшения погодных условий в принципе. Если вы уже на склоне, важно следить за изменениями метеоусловий.