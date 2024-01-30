В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности до 1 февраля

В Краснодарском крае с 30 января будет действовать штормовое предупреждение по лавиноопасности.
Риск схода снежного потока будет сохраняться не только на Кубани (исключая Сочи), но и в Адыгее, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Штормовое предупреждение будет актуально для склонов на высоте от 1,5 тыс. метра.
Лавиноопасность здесь прогнозируется экстренными службами до 1 февраля включительно. В связи с этим жителям и гостям южных регионов рекомендуется соблюдать меры безопасности. В том числе — не отправляться в горы во время снегопада и ухудшения погодных условий в принципе. Если вы уже на склоне, важно следить за изменениями метеоусловий.
«Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин; избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.
При попадании в зону схода лавины важно бежать от нее в сторону, а не вперед. Если снежный поток накрыл, следует стараться сохранять спокойное дыхание и широкими движениями расчищать воздушный карман. Ранее «НК» писала, что в Сочи сноубордисты чудом спасли райдера, застрявшего под большим слоем снега. Лавину спровоцировал сам пострадавший.