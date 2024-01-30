Ученые выяснили, сколько секса нужно женщинам для здоровья и долголетия

Со временем в отношениях страсть друг к другу может пропасть. Американские ученые определили, что причиной, по которой у партнеров снижается желание и падает интерес к интиму, являются психологические факторы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами вопрос о том, что так негативно влияет на интимную жизнь и можно ли сохранить близость между партнерами на долгие годы.