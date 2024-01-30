Ученые выяснили, сколько секса нужно женщинам для здоровья и долголетия

Регулярный секс положительно сказывается на здоровье женщин. Такой вывод сделали ученые Техасского университета в Остине.
Они провели исследование, которое показало, что половая активность значительно влияет не только на физическое, но и ментальное состояние представительниц прекрасного пола. Иными словами, кроме правильного питания, спорта и соблюдения режима сна, значительную роль на женское здоровье оказывают взаимоотношения с мужчиной.
Как пояснили ученые, при половом акте выделяются гормоны, оказывающие сильное воздействие на организм: эстроген, дофамин и серотонин. Регулярным считается секс раз в неделю — этого достаточно для положительного влияния на здоровье, передает результаты исследования журнал JAMA.
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