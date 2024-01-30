В Роспотребнадзоре предупредили волгоградцев о смертельно опасной инфекции

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об угрозе пневмококковой инфекции. Врачи также напомнили о мерах профилактики болезни.
Пневмококковую инфекцию вызывает бактерия Streptococcus pneumonia. Заразиться можно после контакта с больным любой формой пневмококковой инфекции. Вирус передается во время кашля, чихания и при разговоре.
Бессимптомно болезнь может протекать от 2 недель до 4 месяцев. Все это время носитель бактерии является источником инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Тяжелее всего пневмококк переносят дети до 2 лет, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Недуг поражает все органы, наиболее опасные его проявления — пневмония, сепсис, менингит, которые способны привести к летальному исходу.
Самый надежный вариант профилактики вируса — вакцинация. Прививку делают детям в 2 месяца, затем в 4,5 месяца. Повторно процедуру проводят в 15 месяцев. Защититься от пневмококка также можно, если разнообразить рацион овощами и фруктами, соблюдать режим дня и своевременно лечить все хронические заболевания.