«Клеточные» уколы: ученые придумали способ замедлить прогрессирование диабета

Многие люди, болеющие сахарным диабетом, мечтают забыть про каждодневные уколы, таблетки и постоянный контроль сахара в крови. Но в мире еще не придумали лекарство, которое полностью излечивало бы эту болезнь, хотя работы в этом направлении постоянно ведутся.
Сегодня много пишут о стволовых клетках и вакцине от диабета, а ученые бьются над созданием искусственной поджелудочной железы, способной вырабатывать инсулин в нужных количествах. Все исследования — очень дорогостоящие мероприятия. И следует понимать, что в этом вопросе невозможно получить одномоментную отдачу — на изучение тех или иных способов лечения уходят годы, а иногда и десятилетия работы ученых.
Корреспондент SputnikЕкатерина Воробьева узнала, что лежит в основе данного лечения, кто им может воспользоваться и сколько придется заплатить.
Клетки из пробирки
Сотрудниками института с 2013 года ведется работа по изучению толерогенных дендритных клеток. Они есть в организме каждого человека и играют важную роль в функционировании иммунной системы. Путем многочисленных экспериментов ученые пришли к выводу, что с их помощью можно лечить онкологию. Данная практика уже широко применяется в республике.
Позже ученые сделали еще одно открытие — дендритные клетки могут быть использованы при лечении сахарного диабета первого типа.
«При сахарном диабете собственные Т-клетки “нападают” на бета-клетки, которые вырабатывают инсулин. Когда наша иммунная система находится в норме, наши клетки и ткани не атакуют друг друга. Когда это происходит, мы говорим об аутоиммунном процессе. Уничтожением “агрессивных” клеток как раз-таки занимаются толерогенные дендритные клетки. Но если происходит сбой в организме, собственные толерогенные дендритные клетки уже не способны выполнять свою функцию».
Учитывая это, специалисты Института поставили перед собой задачу «вырастить» в пробирке новые клетки, которые впоследствии введут в организм человека с диабетом. Они перепробовали десятки методик, создавая различные клеточные «коктейли» из веществ-стимуляторов, чтобы получить клетки с нужными свойствами.
«Когда мы убедились, что наш метод позволяет получать биомедицинский клеточный продукт с иммуносупрессивными свойствами, то есть способный подавлять аутоиммунное воспаление, мы обратились к заведующей кафедрой эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета Татьяне Вячеславовне Мохорт с просьбой посодействовать в проведении клинических исследований», — отметил директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Андрей Гончаров.
Ограничения по возрасту и стажу диабета
Подбором пациентов для клинических исследований занимались врачи Минского городского клинического эндокринологического центра. Всего отобрали почти 20 человек. Участниками могли стать только пациенты старше 18 лет и без серьезных сопутствующих заболеваний.
Специалисты называют еще одно важное условие — должна быть сохранена остаточная функция инсулина (когда не все бета-клетки погибли в организме — Sputnik). Как правило, это возможно, если стаж болезни составляет не более полутора лет. Но бывают исключения — все зависит от того, с какой интенсивностью развивается заболевание и насколько поздно его выявили.
«Если у человека активный аутоиммунный процесс и он очень быстро привел к гибели бета-клеток, то даже после 3 или 6 месяцев от начала заболевания вероятность эффективности этой терапии будет низкая. В то же время бывают ситуации, когда и через полтора года от момента выявления заболевания сохраняется секрет инсулина, хоть и не в большом количестве».
То самое качество
У пациентов брали кровь из вены, после чего ее отправляли в Институт биофизики и клеточной инженерии НАН. Там в течение недели осуществляли процесс получения нужных клеток. После этого биомедицинский клеточный продукт проходил контроль качества и, если подтверждалось соответствие всем обязательным критериям, то вводился пациенту.
«Мы проверяли клетки на загрязнение бактериальными патогенами и грибками. Для некоторых еще осуществляли вирусологический контроль. Стерильность — обязательный критерий. Дальше — жизнеспособность, клетки должны быть жизнеспособными и выполнять свою функцию. И третий показатель — подлинность. Это набор таких качеств, по которым мы можем сказать, что мы получили именно те клетки, которые нам нужны».
По словам собеседницы, во время клинических испытаний были единичные случаи, когда полученный продукт не прошел контроль качества. Такое возможно из-за индивидуальных особенностей клеток крови и недавно перенесенных болезней. После анализа.
отклоненных проб специалисты Института доработали технологию получения толерогенных дендритных клеток для того, чтобы повысить эффективность их получения.
Еще не панацея
Во время клинических испытаний врачи проводили для пациентов четырехчасовые тесты, чтобы посмотреть, как выделяется инсулин не только базово, но и стимулированно.
«Сперва мы определяли базальный уровень С-пептида как показателя остаточной секреции инсулина. Затем предоставляли человеку однообразный завтрак, который содержал 50 граммов углеводов. После этого каждые 30 минут осуществляли забор крови для того, чтобы посмотреть нарастание С-пептида на фоне употребления углеводов».
Всего пациенты получили от трех до пяти инъекций клеточного продукта с интервалом в месяц. За это время никаких побочных эффектов и жалоб не было обнаружено.
Как отмечает Ольга Шишко, данная терапия показала, что вводимый клеточный материал помогает воздействовать на иммунную систему таким образом, что снижается скорость разрушения клеток поджелудочной. Но это не подразумевает полное излечение от диабета.
«Мы не говорим о том, что этот метод полностью излечивает диабет. Весь смысл воздействия этими клетками — максимально затормозить аутоиммунную агрессию. То есть эта терапия позволяет замедлить прогрессирование болезни и потребность в больших дозах инсулина».
Недешевое удовольствие
Клинические испытания проводились за счет бюджетных средств. По словам директора Института биофизики и клеточной инженерии НАН Андрея Гончарова, в Беларуси выделяются миллионы рублей на клеточные технологии. А само лечение клетками является не дешевым удовольствием.
«Большая часть стоимости терапии — это реагенты и расходные материалы. Потому что они все одноразовые — флаконы, пробирки, наконечники. И, конечно, мы работаем в абсолютно чистых, приближенных к стерильным, условиях. Соответственно, это обслуживание непосредственно всех помещений. Плюс обслуживание самого оборудования, его тестирование, постоянная поверка. Это все стоит очень дорого и влияет на конечную стоимость», — объяснил Андрей Гончаров.
Метод уже доступен для пациентов со всех уголков страны. Желающие могут обратиться в Минский городской клинический эндокринологический центр через электронную форму на сайте учреждения (обращения «вопрос-ответ» — Sputnik) для начального обследования. Стоимость одного «клеточного» укола составляет чуть больше 2 тысяч белорусских рублей. Специалисты рекомендуют курс не менее 5 уколов. Эффект сохраняется минимум в течение года.
Какие планы?
В Институте не исключают, что продолжат этот проект и изучат влияние данных клеток на эффективность лечения диабета первого типа у детей и подростков.
«Диабет первого типа выявляется часто в раннем детском или подростковом возрасте. В настоящем исследовании, которое завершилось, мы этих пациентов не включали. Поэтому, возможно, будет отдельный проект с участием детского контингента».
В свою очередь, директор Института отметил, что в планах запустить проект, где речь пойдет о возврате функции продукции инсулина в организм за счет трансплантацииинсулин-продуцирующих клеток.
«У нас разработана очень интересная технология получения так называемых индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Что это такое? При помощи редактирования генома из обычных клеток получаются стволовые, которые способны дифференцироваться во всех направлениях. Соответственно, из них можно получить клетки поджелудочной железы», — заключил Гончаров.