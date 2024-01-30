«Клеточные» уколы: ученые придумали способ замедлить прогрессирование диабета

«Если у человека активный аутоиммунный процесс и он очень быстро привел к гибели бета-клеток, то даже после 3 или 6 месяцев от начала заболевания вероятность эффективности этой терапии будет низкая. В то же время бывают ситуации, когда и через полтора года от момента выявления заболевания сохраняется секрет инсулина, хоть и не в большом количестве».