Петербург оказался между двумя циклонами 30 января

Во вторник, 30 января, Петербург оказался в полосе повышенного давления. Город с востока и с запада сжат облачными системами циклонических вихрей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков. На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица, — говорится в сообщении синоптика.
Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов в Петербурге. В Ленобласти будет от −3 до +2. Скорость западного ветра достигнет восьми метров в секунду.
В среду, 31 января, в Петербурге ожидается снег с дождем. Воздух прогреется до +3 градусов.