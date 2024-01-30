Первый в России музей Леонида Гайдая создадут в Иркутске

30 января 2024 года Леониду Гайдаю исполнился бы 101 год. «ГайдайЦентр» выступил с инициативой создания первого в России музея Леонида Гайдая. Идея была поддержана мэром Иркутска Русланом Болотовым и председателем гордумы Евгением Стекачевым. В результате было принято решение выделить для музея помещение площадью 800 кв. метров в историческом центре города на улице Урицкого на условиях льготной аренды, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу «ГайдайЦентра».
В прошлом году «ГайдайЦентр» ставил своей целью максимально громко заявить на всю страну о том, что Леонид Гайдай — наш земляк. Для этого в течение всего юбилейного года были организованы и проведены более 15 проектов и мероприятий самого разного формата.
Напомним, что десятки иркутян встали в хоровод вокруг памятника Леониду Гайдаю и его знаменитой троице в честь 100-летнего юбилея великого режиссера 30 января 2023 года. По словам организаторов, данный флешмоб, посвященный гению советской комедии, стал крупнейшим в своем роде. На празднике присутствовала внучка Гайдая, Ольга Худякова. Она призналась, что была поражена количеству горожан, собравшихся отметить день рождения ее знаменитого деда. Несмотря на январский день, на площади было не протолкнуться от желающих принять участие в мероприятии. Люди пели любимые куплеты из бессмертных комедий, танцевали и согревались горячим чаем с пирожными, которыми бесплатно угощали организаторы. Среди толпы разгуливали переодетые в Труса, Бывалого и Балбеса мужчины, которые одним своим видом заставляли улыбаться присутствующих.