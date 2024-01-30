Первый в России музей Леонида Гайдая создадут в Иркутске

Напомним, что десятки иркутян встали в хоровод вокруг памятника Леониду Гайдаю и его знаменитой троице в честь 100-летнего юбилея великого режиссера 30 января 2023 года. По словам организаторов, данный флешмоб, посвященный гению советской комедии, стал крупнейшим в своем роде. На празднике присутствовала внучка Гайдая, Ольга Худякова. Она призналась, что была поражена количеству горожан, собравшихся отметить день рождения ее знаменитого деда. Несмотря на январский день, на площади было не протолкнуться от желающих принять участие в мероприятии. Люди пели любимые куплеты из бессмертных комедий, танцевали и согревались горячим чаем с пирожными, которыми бесплатно угощали организаторы. Среди толпы разгуливали переодетые в Труса, Бывалого и Балбеса мужчины, которые одним своим видом заставляли улыбаться присутствующих.