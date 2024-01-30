Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Особой популярностью город пользуется в период фестивалей. Так, в эти зимние праздники столицу посетили 4,3 миллиона гостей, почти в два раза больше, чем в прошлом году. В большинстве гостиниц просто не оставалось свободных номеров — 3, 4 и 5 января в центре загрузка составляла 90−100 процентов, написал Собянин в личном блоге.