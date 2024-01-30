Ильназ Давлетов из Башкирии получил новые киберруки

В беседе с журналистом «Башинформа» мама Ильназа Зульфия Давлетова сообщила, что это стало возможным благодаря программе господдержки через Фонд социального страхования Российской Федерации.
«Первая пара протезов стала маленькой. Новые — удобнее и легче, чем прежние. В предыдущих внутренняя часть была из пластмассы, в новых — из мягкого силикона. Киберруки работают от внешнего источника, их нужно периодически заряжать. К сожалению, пока, как и на старых, функций мало: идёт однохват кисти и сгибание, разгибание локтей», — рассказала Зульфия Давлетова.
С новыми киберруками Ильназ может брать вещи, переносить их, а также рисовать и писать. Всю эту неделю он вместе с родителями будет находиться в Москве, проходить реабилитацию в «Центре когнитивного развития МИПЗ».