Ильназ Давлетов из Башкирии получил новые киберруки

«Первая пара протезов стала маленькой. Новые — удобнее и легче, чем прежние. В предыдущих внутренняя часть была из пластмассы, в новых — из мягкого силикона. Киберруки работают от внешнего источника, их нужно периодически заряжать. К сожалению, пока, как и на старых, функций мало: идёт однохват кисти и сгибание, разгибание локтей», — рассказала Зульфия Давлетова.