В центре Иркутска продают старинное здание на улице Урицкого

На улице Урицкого в Иркутске продают старинное здание. Объявление появилось на известном сайте купли-продажи. Приобрести такое строение можно за 400 миллионов рублей.
— В продаже здание коммерческого назначения, расположенное по адресу улица Урицкого, 3. Общей площадью 6 800 квадратных метров, — говорится в сообщении.
Это здание было построено еще в начале 20 века по проекту архитектора Александра Артюшкова. Сейчас внутри находится торговый дом.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что юрист рассказала жителям Забайкалья о правилах возврата подарочных сертификатов.