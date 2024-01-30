В Сочи внедрили электронную программу подсчета туристов

На курорте внедрили электронную программу подсчета прибывающих туристов. Она отображает, сколько туристов разместилось в отелях и гостиницах города.
Программа действует с января этого года. Она влияет на собираемость курортного сбора в Сочи: не все средства размещения добросовестно относятся к этому, некоторые собирают деньги наличными.
«Система отобразит каждое средство размещения города с указанием количества туристов из других регионов и дней их проживания. Уже в феврале мы будем видеть отклонения в сумме по каждому средству размещения и принимать меры контроля», — написала первый заместитель главы Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина в своем телеграм-канале.
В городе планируются семинары с руководителями сферы гостеприимства. С представителями отелей и гостиниц курорта проведут во всех районах города.