В Сочи внедрили электронную программу подсчета туристов

«Система отобразит каждое средство размещения города с указанием количества туристов из других регионов и дней их проживания. Уже в феврале мы будем видеть отклонения в сумме по каждому средству размещения и принимать меры контроля», — написала первый заместитель главы Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина в своем телеграм-канале.