Ислам Каримов — биография

Интересны воспоминания одной из одноклассниц, которая сейчас проживает в Казани. Описывая школьные годы, она рассказала о моменте, очень хорошо характеризующем его личностные качества. Когда один из взрослых в ходе летнего сбора урожая фруктов спросил ребят, кем они хотят стать в будущем, многие назвали такие профессии как летчик, токарь и пр. Ответ юного Ислама удивил как детей, так и взрослых. «Хочу стать как Амир Темур», — сказал будущий лидер Узбекистана.