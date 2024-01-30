В байкальской воде найдены суперкрошки: ученых-лимнологов Байкал удивляет все больше

— Мы узнали, что экосистеме на уровень Байкала абсолютно все равно, — говорит Андрей Федотов. — Биота прибрежной зоны настолько привыкла к колебаниям уровня, что какие-то изменения ей не грозят. Кстати, то же самое касается проблемы «глобального потепления». Дело в том, что мы поставили датчики температуры по береговой линии на глубине три метра и 20 метров. И узнали, что максимально вода прогревается до 17 градусов в конце августа — начале сентября. При этом такой прогрев держится четыре дня. Потом начинается шторм, который поднимает глубинную воду и приносит ее к берегам, перемешивая с теплой. И уже опять температура воды у берега — четыре градуса. Потом она опять может нагреться, перемешаться — и так далее.