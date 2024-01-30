В байкальской воде найдены суперкрошки: ученых-лимнологов Байкал удивляет все больше

Иркутские ученые из Лимнологического института СО РАН постоянно изучают процессы в Байкале — и каждый год находят что-то новенькое, интересное, достойное изучения. О том, что новенького было обнаружено в минувшем, 2023 году, на пресс-конференции в «Интерфаксе» 23 января рассказал директор ЛИН Андрей Федотов.
Так, в 2023 году ученые заметили миграционную активность омуля: рыба в Байкале очень быстро меняла свое местоположение. Раньше считалось, что омуль малоактивный: стоит себе на одном месте, двигается по чуть-чуть, а на глубине так вообще замирает. И поэтому изучение и подсчет численности омуля проводили так: корабль шел ночью, писал галсы, а потом разворачивался и проводил траление. А в 2023 году решили тралить почаще. И вот корабль час-другой идет в одну сторону, пишет галсы, знает, что внизу омуль. Разворачивается, начинает тралить — а там пусто. Рыба уже куда-то «убежала». И так — по всем точкам изучения.
А в Листвянке стали замечать рыбаков на льду Байкала, которые удили на глубине 100−200 метров. И омуль клевал! А считалось, что рыба на этой глубине просто стоит, на удочку нет смысла ловить. Но в этом году она начала активничать: есть, плыть куда-то… Теперь эту аномальную активность омуля будут изучать.
В 2023 году впервые проводили гидроакустический учет омуля в пелагиали озера (то есть в части озерной акватории за пределами прибрежной зоны) по всей площади. Конечно, его там не так много, как в привычных для омуля местах — но рыба там есть, и сейчас ученые сводят результаты в единую структуру. А в марте запланировано проведение подледной гидроакустической съемки, которая поможет оценить миграцию рыб и добавить некоторые данные в таблицы подсчета количества.
— Мы узнали, что экосистеме на уровень Байкала абсолютно все равно, — говорит Андрей Федотов. — Биота прибрежной зоны настолько привыкла к колебаниям уровня, что какие-то изменения ей не грозят. Кстати, то же самое касается проблемы «глобального потепления». Дело в том, что мы поставили датчики температуры по береговой линии на глубине три метра и 20 метров. И узнали, что максимально вода прогревается до 17 градусов в конце августа — начале сентября. При этом такой прогрев держится четыре дня. Потом начинается шторм, который поднимает глубинную воду и приносит ее к берегам, перемешивая с теплой. И уже опять температура воды у берега — четыре градуса. Потом она опять может нагреться, перемешаться — и так далее.
В 2023 году были заложены буйковые станции, которые регистрируют процессы, происходящие в Байкале, в режиме реального времени. Одну такую станцию лимнологи ранее ставили, потом достали и увидели много интересного.
— Результаты сейчас обсчитываются. Новые станции будем доставать в 2024 году, там посмотрим. Нашли в воде фемтопланктон — организмы размерами 0,2 микрона. Это стало возможным благодаря усиленным фильтрам. Ранее ученые работали с фильтрами с размером ячейки пропуска 0,45 микрона. Что мельче этих размеров, считалось почти, условно несуществующим. А оказалось, что после такой фильтрации в воде все еще буквально кипит жизнь, — говорит директор ЛИНа. И эта жизнь дает такой простор для изучения, так что в ближайшие пару лет ученым ЛИН будет чем заняться. Например, проверить горизонтальный перенос генов.
— Гены обычно переносятся вертикально — от родителей к детям, — говорит Андрей Федотов. — А тут мы обнаружили у некоторых живых микроорганизмов в Байкале участки генома, которых у них быть не должно, и вспомнили о горизонтальном переносе (горизонтальный перенос генов — это обмен генами между эволюционно далекими, неродственными организмами. — Прим. ред.). Обычно это делают вирусы. Или бактерии. Но бывают и другие пути, которые мы собираемся изучать. Вот, допустим, кто привнес в картошку ген гемоглобина? Красная картошка содержит в себе этот ген. Возможно, в байкальские микроорганизмы тоже кто-то привнес, например, гены устрицы?..
Кроме того, две экспедиции в год будут отправлены на Кодарский хребет для изучения ледников.
Продолжатся изучение и разработка методики подсчета численности биоорганизмов в Байкале по ДНК. Кстати, именно этот метод, по мнению Андрея Федотова, поможет наконец-то узнать, сколько в Байкале голомянки. Гидроакустика подсчитать эту рыбку не может — у нее нет плавательного пузыря (при гидроакустическом методе исследования ультразвук отражается не от тела рыбы, а от плавательного пузыря, наполненного воздухом).
Разумеется, будут продолжены образовательные проекты для ученых из других городов и даже стран, а также для школьников в рамках популяризации науки.
Кстати, в рамках программы по цифровому мониторингу установили станции на озере Арахлей в Забайкалье и озере Хубсугул в Монголии. Монгольская станция позволит посмотреть, как повлияла на озеро новая ГЭС на Эйин-голе.