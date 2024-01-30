Как увеличатся все социальные и страховые выплаты волгоградцам с февраля?

Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.
Также будет проиндексирован материнский капитал и повышены несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети.
|До индексации, руб.
|После индексации, руб.
|Ежемесячная денежная выплата
|Инвалидам I группы
|4 957,95
|5 324,84
|Инвалидам II группы
|3 540,76
|3 802,78
|Инвалидам III группы
|2 834,40
|3 044,15
|Детям-инвалидам
|3 540,76
|3 802,78
|Ветеранам боевых действий
|3 896,19
|4 184,51
|Участникам Великой Отечественной войны
|5 311,09
|5 704,11
|Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами
|7 081,49
|7 605,52
|Гражданам, подвергшимся воздействию радиации
|от 708,60 до 3 540,76
|от 761,04 до 3 802,78
|Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы
|83 496,41
|89 675,14
|Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы
|61 566,28
|66 122,18
|Материнский капитал
|На первого ребенка
|586 946,72
|630 380,78
|На второго ребенка
|775 628,25
|833 024,74
|Доплата на второго ребенка
|188 681,53
|202 643,96
|Пособия на детей
|Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка
|22 909,03
|24 604,30
|Единовременное пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей — братьев и сестер
|175 043,67
|187 996,90
|Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям
|от 8 591,47 до 17 182,94
|от 9 227,24 до 18 454,48
|Единовременное пособие по беременности и родам женщине, уволенной из-за ликвидации предприятия
|859,08
|922,65
|Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву
|36 278,84
|38 963,47
|Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву
|15 548,07
|16 698,63
|Прочие выплаты
|Компенсация набора социальных услуг
|1 469,74
|1 578,50
|Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации
|от 82,32 до 41 157,93
|от 88,41 до 44 203,62
|Социальное пособие на погребение
|7 793,48
|8 370,20
|Максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию
|131 731,99
|141 480,16
|Максимальная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию
|101 288,68
|108 784,04
|Ежемесячное пособие по травматизму или профзаболеванию
|405 154,72
|435 136,16