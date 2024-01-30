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Как увеличатся все социальные и страховые выплаты волгоградцам с февраля?

В частности, будет проиндексирован маткапитал и повышены несколько других выплат семьям с детьми.
Пенсионеры
Источник: Freepik

Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

Также будет проиндексирован материнский капитал и повышены несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети.


До индексации, руб.После индексации, руб.
Ежемесячная денежная выплата
Инвалидам I группы4 957,955 324,84
Инвалидам II группы3 540,763 802,78
Инвалидам III группы2 834,403 044,15
Детям-инвалидам3 540,763 802,78
Ветеранам боевых действий3 896,194 184,51
Участникам Великой Отечественной войны5 311,095 704,11
Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами7 081,497 605,52
Гражданам, подвергшимся воздействию радиацииот 708,60 до 3 540,76от 761,04 до 3 802,78
Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы83 496,4189 675,14
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы61 566,2866 122,18
Материнский капитал
На первого ребенка586 946,72630 380,78
На второго ребенка775 628,25833 024,74
Доплата на второго ребенка188 681,53202 643,96
Пособия на детей
Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка22 909,0324 604,30
Единовременное пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей — братьев и сестер175 043,67187 996,90
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителямот 8 591,47 до 17 182,94от 9 227,24 до 18 454,48
Единовременное пособие по беременности и родам женщине, уволенной из-за ликвидации предприятия859,08922,65
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву36 278,8438 963,47
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву15 548,0716 698,63
Прочие выплаты
Компенсация набора социальных услуг1 469,741 578,50
Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиацииот 82,32 до 41 157,93
от 88,41 до 44 203,62
Социальное пособие на погребение
7 793,48
8 370,20
Максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию
131 731,99
141 480,16
Максимальная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию
101 288,68
108 784,04
Ежемесячное пособие по травматизму или профзаболеванию
405 154,72
435 136,16