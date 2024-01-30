Новый центр госуслуг «Мои документы» открылся в Нагорном районе

«Теперь жителям Нагорного стало еще удобнее получать госуслуги. В пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района открылся новый офис “Мои документы”. До этого москвичей обслуживали специалисты в межрайонном центре, который принимал жителей сразу двух районов. В новом центре для горожан открыто 59 окон приема, в том числе два из них для маломобильных граждан», — рассказала Анастасия Ракова.