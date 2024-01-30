Жители Хабаровского края стали чаще записываться к врачу онлайн

Жители Хабаровского края стали чаще пользоваться онлайн-записью к врачу. По данным регионального правительства, это число выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом.
В январе к врачу через «Госуслуги» записались больше 50 тысяч человек, когда как в прошлом году в январе было зарегистрировано около 21 тысячи обращений. На регистратуру снижается нагрузка, экономится время пациентов, становится меньше «живых» очередей. Как итог — находиться в поликлинике гораздо комфортнее.
Через сервис можно обратиться к любому специалисту, прием у которого не требует предварительных обследований. Записаться к врачу можно и через сервис «Услуги27», по телефону регистратуры или номеру 122. Запись доступна не только на первичный прием, но и по направлению — тогда понадобится номер документа.
А жителям старше 18 лет и перенесшим коронавирус доступна запись на диспансеризацию. Обследование проходят те, кто выздоровел максимум два месяца назад.