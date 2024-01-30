Жители Хабаровского края стали чаще записываться к врачу онлайн

Через сервис можно обратиться к любому специалисту, прием у которого не требует предварительных обследований. Записаться к врачу можно и через сервис «Услуги27», по телефону регистратуры или номеру 122. Запись доступна не только на первичный прием, но и по направлению — тогда понадобится номер документа.