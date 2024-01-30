Что запрещено туристам в Северной Корее

Стоимость четырехдневного тура составит от 67 тысяч рублей, она включает в себя посещение горнолыжного курорта «Масикрен». Приезжим нельзя иметь при себе книги и материалы, «пропагандирующие западный образ жизни». Туристам также будут недоступны международные кредитные карты, роуминг и Wi-Fi, пишет Pravda.Ru.
Для мобильного интернета можно купить платную сим-карту для иностранцев. На время проживания будут предоставлять номера в специальном отеле, а в путешествии будет обязательно сопровождать сотрудник Министерства госбезопасности. Фотографировать в поездке разрешают, но на выезде все снимки отсмотрят и могут попросить удалить.
Ранее «ФедералПресс» писал, что 9 февраля состоится первый четырехдневный тур из Владивостока в Северную Корею. Туристам необходимо при поездке оставить дома айфоны, макбуки и другую технику, которая была произведена в Америке. Необходимо учесть дополнительные расходы. Например, платить за обеды и ужины придется дополнительно 5−10 долларов за человека, алкогольные напитки также оплачиваются отдельно.