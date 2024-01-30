Что запрещено туристам в Северной Корее

Для мобильного интернета можно купить платную сим-карту для иностранцев. На время проживания будут предоставлять номера в специальном отеле, а в путешествии будет обязательно сопровождать сотрудник Министерства госбезопасности. Фотографировать в поездке разрешают, но на выезде все снимки отсмотрят и могут попросить удалить.