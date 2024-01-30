У выпускников Хабаровского края остался день для выбора предметов ЕГЭ

— В этом случае подается заявление в Государственную экзаменационную комиссию. В нем указывается причина изменения, и к нему прикладываются подтверждающие документы. Они должны быть правильно оформлены, то есть представлены в виде подлинников или надлежащим образом заверенных копий, — рассказали в управлении образования администрации Хабаровска.