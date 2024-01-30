У выпускников Хабаровского края остался день для выбора предметов ЕГЭ

Управление образования Хабаровска предупредило выпускников 11 классов о том, что у них остался один день для того, чтобы определиться, какие дисциплины они будут сдавать на Едином государственном экзамене. Рособрнадзор прекращает прием заявлений 1 февраля.
После этой даты подать заявления или внести изменения в документ можно будет только при наличии уважительных и весомых причин.
— В этом случае подается заявление в Государственную экзаменационную комиссию. В нем указывается причина изменения, и к нему прикладываются подтверждающие документы. Они должны быть правильно оформлены, то есть представлены в виде подлинников или надлежащим образом заверенных копий, — рассказали в управлении образования администрации Хабаровска.
Ранее «Комсомольская правда» — Хабаровск" писала о том, какие изменения ждут школьников на экзаменах в этом году.