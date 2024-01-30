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Гострудинспекция выясняет причины закрытия магазинов SPAR в Нижнем Новгороде

Ранее стало известно о закрытии шести таких магазинов.
Источник: Комсомольская правда

Региональная инспекция по труду выясняет информацию о закрытии нескольких магазинов сети SPAR в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что сразу шесть таких магазинов прекратили работу на территории областного центра.

— Государственной инспекцией труда в Нижегородской области инициируются профилактические мероприятия с целью недопущения нарушений трудового законодательства, — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле главного государственного инспектора труда в регионе Ильи Мошеса.

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