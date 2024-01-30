Учебная? Тревога в школе Владивостока перепугала учеников

Во вторник, 30 января, учебная тревога в школе № 48 во Владивостоке устроила переполох среди учащихся, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности проверки в образовательном учреждении раскрыли в пресс-службе Росгвардии и УМВД по Приморскому краю.
В социальных сетях уже успело завируситься видео, на котором силовики, скрутив, выводят с территории школы на проспекте 100-летия Владивостока, 133 В, неизвестного мужчину.
«Говорят, что “задержанный” был с оружием», — комментируют происходящее в ТГ-канале (18+) Vtoryak.vdk.
Как удалось выяснить корр. ИА PrimaMedia, в полицию по данному факту сообщений не поступало. Тем временем, в школе уточнили, что тревога была все же учебной, однако многие ученики все же перепугались. Информацию подтвердили и в пресс-службе Росгвардии.
«Сегодня проводилась плановая тренировка по обеспечению антитеррористической защищённости объекта с участием сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии», — сообщили в ведомстве.