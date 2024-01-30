Учебная? Тревога в школе Владивостока перепугала учеников

Как удалось выяснить корр. ИА PrimaMedia, в полицию по данному факту сообщений не поступало. Тем временем, в школе уточнили, что тревога была все же учебной, однако многие ученики все же перепугались. Информацию подтвердили и в пресс-службе Росгвардии.