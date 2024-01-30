Участников группы «Би-2» поместили в центр временного содержания в Бангкоке

По словам российских дипломатов, в документе также содержится просьба иммиграционной полиции к посольству предоставить при ее наличии, информацию о состоянии здоровья россиян и их истории болезни, если они обращались в медицинские учреждения Таиланда, чтобы врачи центра временного содержания иммиграционной полиции могли при необходимости оказывать им медицинскую помощь.