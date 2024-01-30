Участников группы «Би-2» поместили в центр временного содержания в Бангкоке

«Мы получили сегодня официальное уведомление от Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда о том, что пятеро российских граждан из состава группы “Би-2” находятся в центре временного содержания в Бангкоке и ожидают депортации», — сообщили агентству в консульском отделе посольства России в Таиланде.
Как уточнили дипломаты, в уведомлении указано, что российских граждан Яна Николенко, Бориса Лифшица, Глеба Колядина, Андрея Звонкова и Максима Андрюшенко доставили в центр временного содержания в Бангкоке 29 января.
«Прежде чем они будут депортированы, им придется пройти процедуру проверки подлинности паспортов и наличия российского гражданства, а также проверку по учетам полиции Таиланда на предмет причастности к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории королевства», — добавил собеседник агентства.
По словам российских дипломатов, в документе также содержится просьба иммиграционной полиции к посольству предоставить при ее наличии, информацию о состоянии здоровья россиян и их истории болезни, если они обращались в медицинские учреждения Таиланда, чтобы врачи центра временного содержания иммиграционной полиции могли при необходимости оказывать им медицинскую помощь.
В четверг сообщалось, что участников «Би-2» задержали в королевстве за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.
Как сообщил РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.