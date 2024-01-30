Спорткомплекс из 5 корпусов предлагают построить на Гребном канале

Все объекты предлагают построить в одну очередь. При этом специалисты выполнят отсыпку рельефа с учетом отметок паводка, укрепят откосы, построят ливневую канализацию, подпорную стенку, инженерную инфраструктуру, проезды и тротуары, обустроят освещение и парковку. После завершения строительных работ планируется благоустроить и озеленить территорию.