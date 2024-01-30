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Спорткомплекс из 5 корпусов предлагают построить на Гребном канале

Комплекс хотят возвести на участке площадью 5,4 га.

Спорткомплекс из 5 корпусов предлагают построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде, сообщается в документах на сайте мэрии.

Комплекс хотят возвести на участке площадью 5,4 га в границах улицы Родионова, Казанского съезда и Лысогорской, включая полуостров Печёрские пески.

Проект подразумевает 5 корпусов высотой от 1 до 2 этажей — футбольный манеж без трибун, корпус спортивной и художественной гимнастики, волейбольный зал, теннисный корт с кафе и хозпостройка.

Все объекты предлагают построить в одну очередь. При этом специалисты выполнят отсыпку рельефа с учетом отметок паводка, укрепят откосы, построят ливневую канализацию, подпорную стенку, инженерную инфраструктуру, проезды и тротуары, обустроят освещение и парковку. После завершения строительных работ планируется благоустроить и озеленить территорию.

До 2 февраля идут общественные обсуждения проекта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что лыжероллерную трассу планируют построить на Щелоковском хуторе.

строительство