Спорткомплекс из 5 корпусов предлагают построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде, сообщается в документах на сайте мэрии.
Проект подразумевает 5 корпусов высотой от 1 до 2 этажей — футбольный манеж без трибун, корпус спортивной и художественной гимнастики, волейбольный зал, теннисный корт с кафе и хозпостройка.
Все объекты предлагают построить в одну очередь. При этом специалисты выполнят отсыпку рельефа с учетом отметок паводка, укрепят откосы, построят ливневую канализацию, подпорную стенку, инженерную инфраструктуру, проезды и тротуары, обустроят освещение и парковку. После завершения строительных работ планируется благоустроить и озеленить территорию.
До 2 февраля идут общественные обсуждения проекта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что лыжероллерную трассу планируют построить на Щелоковском хуторе.