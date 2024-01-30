Январь на прощанье дыхнёт на Хабаровский край холодом

На Руси 31 января называли Афанасьев день, а еще Афанасий ломонос. В этот день наступали сильнейшие морозы. Говорили, мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает. Имелось в виду, что надо больше двигаться, чтобы не замерзнуть. Иначе беда! И все же скажем январю спасибо за большие и веселые праздники, возможность побыть дома в кругу родных и близких людей, за подарки и ожидание чуда. И за то, что он бодрил нас морозами, не особенно засыпая снегом. Встретимся через год!.