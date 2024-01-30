Январь на прощанье дыхнёт на Хабаровский край холодом

Вот и кончается январь, еще один месяц зимы мы благополучно пережили. В последний день января в Хабаровском крае ожидается погода без существенных осадков, днем на юге может пройти небольшой снег, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС..
В среду прогнозируется ветер западный от 5 до 10, местами 9 — 14 метров в секунду, на севере — порывы 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах −23…-30 градусов, в горах Аяно-Майского района до −35, днем воздух прогреется до — 12…-20 градусов, на севере местами до −30 градусов.
На Руси 31 января называли Афанасьев день, а еще Афанасий ломонос. В этот день наступали сильнейшие морозы. Говорили, мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает. Имелось в виду, что надо больше двигаться, чтобы не замерзнуть. Иначе беда! И все же скажем январю спасибо за большие и веселые праздники, возможность побыть дома в кругу родных и близких людей, за подарки и ожидание чуда. И за то, что он бодрил нас морозами, не особенно засыпая снегом. Встретимся через год!.