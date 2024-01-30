Население Свердловской области в следующие 20 лет сократится на 369 тыс. человек

Лидерами среди субъектов по убыли стали Москва, где ожидается снижение на 696 тыс. жителей, Московская область (более 610 тыс.) и Ростовская область (более 523 тыс.). Средний Урал также опередили Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская и Самарская области. Девятое место заняла Саратовская область, топ-10 замкнула Воронежская область. Всего по России ожидается убыль в 12,1 млн человек.



Убыль населения связана с большим количеством пожилых людей относительно молодых. «Регионы, в которых будет самая большая накопленная естественная убыль — имеют большую абсолютную численность населения и “старую” возрастную структуру населения по сравнению со среднероссийской», — подчеркивает демограф Игорь Ефремов.



Напомним, в 2022 году смертность в Свердловской области на 32% превысила рождаемость — с января по ноябрь 2022 года в регионе родились 36,7 тыс. человек, а скончались почти 54 тыс., однако в 2021 году обстановка со смертностью была еще хуже. С января по май 2023 года родились порядка 15,8 тыс. человек, что в полтора раза меньше числа умерших — 23,8 тыс. человек, при этом естественная убыль составила 8 тыс. человек.