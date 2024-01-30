Его настигла кара: автолюбителя наказали за неправильную парковку во Владивостоке

Пользователи соцетей сообщили, что пешеходы не смогли пройти мимо неправильно припаркованной машины и белой краской написали ему послание во Владивостоке. Два не самых приятных слова теперь видны издалека, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, инцидент произошел в районе проспекта 100-летия Владивостоку. Водитель припарковал автомобиль около лестницы, при этом сильно мешая пешеходам. По всей видимости один из похожих не смог стерпеть такого хамского отношения автолюбителя и вооружился белой краской. На черном металле Toyota Fit крупными буквами красуется слово «чушпан», а капот едва ли не горит от нелитературного выражения.
Комментаторы поддержали еще одного «народного мстителя».
Ранее «КП» писала о еще одном изощренном способе выразить свое недовольство в адрес владельцев транспортного средства: на капот авто положил сразу несколько булыжников.