Его настигла кара: автолюбителя наказали за неправильную парковку во Владивостоке

По словам очевидцев, инцидент произошел в районе проспекта 100-летия Владивостоку. Водитель припарковал автомобиль около лестницы, при этом сильно мешая пешеходам. По всей видимости один из похожих не смог стерпеть такого хамского отношения автолюбителя и вооружился белой краской. На черном металле Toyota Fit крупными буквами красуется слово «чушпан», а капот едва ли не горит от нелитературного выражения.