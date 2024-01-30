В Кишиневе растет число случаев ОРВИ и гриппа

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Число случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Кишиневе за минувшую неделю выросло более чем на 12%, сообщил на оперативном совещании столичных служб заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи Владимир Болокан.
Он отметил, что также выросла заболеваемость гриппом — в основном, регистрируются случаи легкой и средней формы. Болокан особо подчеркнул, что вирус агрессивен, и настоятельно рекомендовал населению при первых же симптомах обращаться к врачу.
Говоря о частоте случаев COVID-19, специалист проинформировал, что на прошлой неделе заболеваемость снизилась, особенно среди детей и беременных женщин.
За прошедшую неделю в службы экстренной помощи поступило 3 039 звонков — на 54 больше, чем на предыдущей неделе. Большинство касалось травм у детей.
Владимир Болокан также обратил внимание на случаи кори, которые регистрируются в стране, и настоятельно рекомендовал родителям вакцинировать детей.