Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Кишиневе растет число случаев ОРВИ и гриппа

В то время как гриппом и ОРВИ болеют чаще, случаи коронавируса идут на спад.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Число случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Кишиневе за минувшую неделю выросло более чем на 12%, сообщил на оперативном совещании столичных служб заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи Владимир Болокан.

Он отметил, что также выросла заболеваемость гриппом — в основном, регистрируются случаи легкой и средней формы. Болокан особо подчеркнул, что вирус агрессивен, и настоятельно рекомендовал населению при первых же симптомах обращаться к врачу.

Говоря о частоте случаев COVID-19, специалист проинформировал, что на прошлой неделе заболеваемость снизилась, особенно среди детей и беременных женщин.

За прошедшую неделю в службы экстренной помощи поступило 3 039 звонков — на 54 больше, чем на предыдущей неделе. Большинство касалось травм у детей.

Владимир Болокан также обратил внимание на случаи кори, которые регистрируются в стране, и настоятельно рекомендовал родителям вакцинировать детей.

здоровье