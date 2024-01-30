Ночь на 31 января станет самой морозной на этой неделе в Красноярске

В Красноярске в ночь со вторника на среду температура воздуха составит −27, −29 °C. По данным синоптиков, это будут самые низкие показатели на текущей неделе. В целом до выходных температурный режим будет на 4−8 °C ниже нормы.
Днем 31 января ожидается −18, −20 °C, слабый ветер, переменная облачность и без осадков.
В четверг, 1 февраля, ночью будет −23, −26 °C, днем разные метеорологи прогнозируют от −12 до −14 °C.
А с пятницы начнет теплеть: в темное время суток −16, −18 °C, в светлое — около −8, −10 °C.
В выходные Красноярск окажется под влиянием атмосферных фронтов, пройдет небольшой снег. Ночная температура воздуха составит от −13 до −18 °C, дневная — от −6 до −10 °C, что на 2−3 °C выше средних многолетних значений.
Атмосферное давление до конца недели останется очень высоким — от 753 до 755 миллиметров ртутного столба.