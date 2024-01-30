В Крыму начался пик заболеваемости ОРВИ

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главного специалиста эксперт-отдела эпидемиологического надзора республиканского Роспотребнадзора Викторию Гудзь.



«Практически во всех районах Республики Крым и городе Севастополе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, то есть мы выходим на пик заболеваемости», — отметила Виктория Гудзь. По ее словам, на полуострове также участились заболевания гриппом.



23 января в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили о резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю показатель увеличился на 37%. 29 января стало известно, что в школах республики на карантин закрыли более 120 классов.



Татьяна Ручкина.