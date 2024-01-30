Синоптики предупредили об опасности схода лавин в горах Челябинской области

По информации Гидрометцентра России, в регионе введен желтый уровень погодной опасности, означающий «погода потенциально опасна».
«Основание: в горах лавиноопасно; 31 января местами сильный снег, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Период предупреждения: до 20 часов 31 января», — следует из Прогностической карты предупреждений по УрФО.
Ранее сообщалось, что в среду сильные снегопады прогнозируются на западе Челябинской области.
Южноуральцам рекомендуют не выходить в горы в снегопад и непогоду. В случае экстренных ситуаций обращаться по единому телефону 112.