На юге Красноярского края уровень воды в Енисее подошел к критической отметке

Два садовых участка затопило под Минусинском. Дома не затопило. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, причина в вышедшем из берегов Енисее.
Уровень воды в реке на юге края сейчас приближается к критической отметке. Гидропост расположен в селе Подсинее в Хакасии. Согласно замерам, уровень воды достиг отметки в 355 сантиметров. Критическая отметка — 360. Причина — движение кромки льда на Енисее.
В МЧС также добавили, что в садовом обществе «Островок» под Минусинском установили вешки для мониторинга уровня воды.