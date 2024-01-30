С 30 января в Усть-Куте сняли режим повышенной готовности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, так как поставка твердого топлива стабилизировалась. Об этом сообщил глава Усть-Кута Евгений Кокшаров.
— Вагоны с углем поступают, на данный момент 64 находится на станции Лена, еще 29 в пути, — написал он в своих социальных сетях.
По его словам, с 29 января параметры на тепловых сетях и котельных города начали повышать. На сегодняшний день котельные работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области обнаружили экспортную древесину с личинками жуков-вредителей.