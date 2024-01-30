Депутат Еремин решил внедрить речные трамвайчики в Красноярске

В обзоре на общественный транспорт, которого нет в Красноярске, он рассказал, что проезд в речном такси стоит 150 в любой день. Российский парламентарий счел эту сумму слишком высокой. При этом, отметил он, на решение прокатиться на речном такси повлияли столичныей пробки, которые из-за снегопада были особенно сильными. Еремин отметил названия электросудов: «Филька», «Жужа», «Синичка».