Депутат Еремин решил внедрить речные трамвайчики в Красноярске

В соцсетях он назвал цены на проезд высокими, а сами суда — комфортными.
В обзоре на общественный транспорт, которого нет в Красноярске, он рассказал, что проезд в речном такси стоит 150 в любой день. Российский парламентарий счел эту сумму слишком высокой. При этом, отметил он, на решение прокатиться на речном такси повлияли столичныей пробки, которые из-за снегопада были особенно сильными. Еремин отметил названия электросудов: «Филька», «Жужа», «Синичка».
По мнению бывшего красноярского мэра, несмотря на то, что в этом транспорте есть кулеры с водой, туалеты и розетки, он не сравнится с метро.
«Но свою функцию укрепить транспортную систему и распределить поток пассажиров выполняет на все 100%», — считает Еремин.
Экс-градоначальник отметил, что в перспективе речные трамвайчики можно запустить и в Красноярске. Правда, где они будут ходить, политик не уточнил.
Ранее глава ГИБДД усомнился, что метро в Красноярске решит проблемы с транспортом.