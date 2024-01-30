Новый бизнес-омбудсмен назначен в Хабаровском крае

Ранее бизнес-омбудсмен занимал должность советника главы региона по вопросам предпринимательства. Есть информация, что кандидатуру общественного деятеля предложил Михаил Дегтярев.
К бизнесу Андрей Веретенников имеет самое прямое отношение — он руководит краевым представительством федерации рестораторов и отельеров России, а также является основателем частного музыкального музея «Мир говорящих машин».
Кандидатура Андрея Веретенникова также была согласована со многими организациями, включая уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Бориса Титова.