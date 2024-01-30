Мэрия предупредила жителей Владивостока о грозящей им завтра опасности

Службы жизнеобеспечения Владивостока приведены в состояние повышенной готовности в связи с ожидающимися осадками утром и днем в среду, 31 января. Водителей призывают быть предельно острожными, а пешеходам одеть удобную для ходьбы по снегу обувь.
Как сообщает Примгидромет, ночью из районов приграничного Китая подойдет циклон. Начнется снег. Предварительно его выпадет в краевом центре от 1 до 2 см. Порывы ветра усилятся до 20 метров, а температура будет падать в течение дня. Как следствие, на дорогах возможен гололёд.
Администрация Владивостока просит жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщать по телефону диспетчера 2222−333 или через чат-бот администрации.
Добавим, что ближе к вечеру вихрь уйдет на Японию. Но станет заметно холоднее. В тыл ему вторгнется гребень антициклона с холодом.