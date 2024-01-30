Мэрия предупредила жителей Владивостока о грозящей им завтра опасности

Как сообщает Примгидромет, ночью из районов приграничного Китая подойдет циклон. Начнется снег. Предварительно его выпадет в краевом центре от 1 до 2 см. Порывы ветра усилятся до 20 метров, а температура будет падать в течение дня. Как следствие, на дорогах возможен гололёд.